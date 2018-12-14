Avrupalı liderlerden, Rusya ve İngiltere için kritik karar

Mali konular, Brexit ve dış politika konularını ele almak üzere dün Brüksel'de bir araya gelen AB liderleri, toplantının ilk oturumunda Rusya ve İngiltere için kritik kararlar aldı. Avrupa Birliği (AB) liderleri, dün Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayan zirve kapsamında bir araya geldi. İki gün boyunca devam edecek olan zirvenin ilk oturumunda Rusya ve İngiltere için önemli kararlar alındı. İlk oturumun sonunda yayınlanan bildirgede, Rusya'ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımların uzaması kararı alınırken, Brexit için ise yeni bir müzakerenin yapılmayacağı bildirildi.

Brexit için yeni bir müzakere yapılmayacak

Ana konusu İngiltere'nin AB'den ayrılma anlaşmasını düzenleyen Brexit'in oluşturduğu zirvenin ilk oturumunun ardından bir bildiğe yayınlandı. Bildirgede, İngiltere ile Brexit için yeniden müzakere yapılmayacağı açıklandı. Avrupa Birliğinin, anlaşmanın yanında olduğu ve onaylanma sürecinin devam edeceği kaydedildi.

AB'nin gelecekte İngiltere ile mümkün olduğu kadar yakın bir ortaklık içerisinde olmak istediği vurgulanan bildirgede tek sorunun İngiltere ile Kuzey İrlanda arasındaki fiziki sınıra dair endişeler olduğu bildirildi. Bildirgede İrlanda sınırı için yer alan tedbir maddesinde, "AB, İrlanda adasının fiziki sınır uygulanmasına karşı ve ortak pazar bütünlüğünü sağlamak amacıyla bir sigorta poliçesi olarak görülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu tedbir maddesine ilişkin, tedbir maddesinin olası sınırın önlenmesini sağlayacak müteakip bir anlaşma yapılıncaya kadar geçici bir süre uygulanacağının altı çizilerek, "Böyle bir durumda AB, tedbir maddesinin yerine geçecek müteakip anlaşmayı müzakere etmek ve sonuçlandırmak için çaba gösterecek" denildi.

Rusya'ya 6 ay daha ekonomik yaptırım kararı

Liderler aynı zamanda Rusya'ya karşı uygulanan ekonomik yaptırımları 6 ay daha uzatma kararı da aldı. Brexit başta olmak üzere Avrupa ile ilgili konular, göçmen krizinin yanı sıra Rusya meselesinin de masaya yatırıldığı zirvede AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, "Minsk Anlaşmasının uygulanmasında sıfır ilerleme kaydedildiği için yaptırımların süresi oy birliği ile uzatıldı" dedi.

Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlar 2014 yılının Haziran ayında Malezya'ya ait bir füzenin Ukrayna'nın Donbass bölgesinde düzenlenen bir operasyonda düşmesi sonucu başlamıştı. Yaşanan olaydan alınan ekonomik yaptırım kararı her 6 ayda bir uzatılıyor.

Liderler zirvesinin bugünkü oturumunda ise ekonomik ve parasal birlik konularının görüşülmesi bekleniyor.