Avustralya'da karantina önlemleri protestoların fitilini ateşledi

Korona virüs salgının ile mücadelede alınan tedbirlerin arttırıldığı Avustralya, kalabalık protestolara sahne oldu. Aşı ve karantina karşıtı on binlerce protestocu, Sidney, Melbourne ve Brisbane şehirlerinde sokaklara döküldü. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulmayan gösterilerde polis, çok sayıda protestocuyu gözaltına aldı. Protestocular arasında gezen atlı polisler ise dikkat çekti.

Sidney'de polis ile göstericiler arasında arbede

Dün ulusal acil durum ilan edilen Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde başkenti Sidney'deki göstericiler, aşı ve karantina karşıtı pankartlar taşıp sloganlar atarak yürüyüşe geçti. Ara sokaklardan geçerek şehir merkezine ulaşan protestocular, polis kontrolü ile karşılaştı. İki taraf arasında tansiyon yükselirken, çıkan arbedenin ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı. Eyalet polisi tarafından yayımlanan bildiride, "Operasyon sırasında şu ana kadar çok sayıda kişi gözaltına alındı. Göstericiler dağıtıldıkça şehir merkezinde trafik rahatlayacak ve şehir dışına doğru hareketlilik hızlanacak" denildi.

Toplu taşıma seferlerinin de güçlükle yapıldığı Sidney'de bazı tren istasyonlarının kapalı olduğu belirtildi. Eyalet Polis Komiser Yardımcısı Gary Worboys, maske ve mesafe kurallarına uyulmayan gösterilerde halk sağlığının ciddi anlamda tehdit edildiğini belirterek, "Protestocuların halk sağlığı kurallarına uyduklarından emin olmak için organizatörler ve belirli grup liderleriyle birlikte çalışmayı istiyoruz. Bu olmazsa Sidney'de yayılan protestolar değil, bir 'felaket' olacak" dedi.

Eyalet Sağlık Bakanı Hazzard: "Protestolar aptalca"

NSW Sağlık Bakanı Brad Hazzard, eyalette artan sayıda Covid-19 vakalarını işaret ederek protestoları "aptalca" olarak nitelendirdi. Hazzard, “Bir demokraside yaşıyoruz ve normalde kesinlikle insanların protesto hakkını destekleyen biriyim ama bunun şu anda gerçekten aptalca olduğunu düşünüyorum” dedi.

Victoria eyaletinin başkenti Melbourne ve Queensland'ın merkezi Brisbane kentinde de benzer protestolar gerçekleştirildi. Her iki protestoda da atlı polislerin yürüyüşlerinin ön saflarında yer alarak öfkeli kalabalığı kontrol etmeye çalıştığı görüldü.

Mahmut Yılmaz