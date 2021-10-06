Avusturya Başbakanı Kurz hakkında rüşvet şüphesi ile soruşturma açıldı

Avusturya'da yolsuzlukla mücadele kapsamında Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Avusturya Başbakanı Sebatian Kurz'un partisi olan Halk Partisi (ÖVP) ofislerine yapılan baskının ardından Kurz hakkında rüşvet ve güveni kötüye kullanma şüphesiyle soruşturma açıldığı bildirildi. Kurz ve ÖVP, soruşturmayı siyasi amaçlı olduğu gerekçesiyle reddetti. Savcılık, Kurz ve diğer 9 kişinin yanı sıra üç örgütün olayla ilgili soruşturma altında olduğunu aktararak, "Ekonomik İşler ve Yolsuzluktan Sorumlu Savcılık, Sebastian Kurz ve diğer dokuz kişi ile üç örgütü kısmen farklı katılım seviyeleriyle birlikte güveni kötüye kullanma, yolsuzluk ve rüşvet şüphesiyle soruşturma altına aldı" denildi.

Soruşturmaya neden olan iddiaların ise, 2016 ve 2018 yılları arasında “Maliye Bakanlığından alınan kaynakların, yalnızca partilerin siyasi çıkarlarına hizmet eden, kısmen manipüle edilmiş kamuoyu yoklamalarını finanse etmek için kullanılması” olarak gösterildi.

Savcılar, adı açıklanmayan bir medya şirketinin bu anketleri yayınlaması karşılığında “ödeme aldığını” iddia ederken, söz konusu şirketin resmi adı açıklanmadı. Avusturya basını ise, söz konusu medya şirketinin Öesterreich gazetesi olduğunu öne sürerken, gazete anketlerinin yayınlanmasında herhangi bir usulsüzlük olmadığını savundu.

Kurz yaptığı kısa açıklamada, "Bu suçlamaların da yanlış çıkacağından eminim” dedi.

ÖVP Başkan Yardımcısı Gaby Schwarz ise, genel merkeze yapılan baskını, hem Kurz'a hem de partiye zarar verecek bir "gösteri etkisi" elde etmeyi amaçlayan "siyasi sahneleme" olarak nitelendirdi. ÖVP, yolsuzlukla mücadele savcılarını defalarca kendisine ve Kurz'a karşı önyargılı olmakla suçladı.

Gelişmelerin ardından Avusturya'nın üç ana muhalefet partisi, soruşturmayı ele almak için parlamentonun alt meclisini özel bir toplantıya çağırarak, Kurz'un istifasını istedi.

Kurz, geçtiğimiz ay yalan ifade nedeni ile saatlerce sorgulanmıştı

Avusturya'da geçtiğimiz mayıs ayında yolsuzlukla mücadele savcıları, Kurz hakkında, ÖVP ve 2019'da çöken aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) arasında 2017 yılındaki koalisyonda olası yolsuzlukları araştırmak için muhalefet partileri tarafından oluşturulan bir meclis komisyonuna yalan ifade verip vermediğine ilişkin bir soruşturma başlatmıştı. Temmuz ayında Avusturya Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Kurz'un özel statüsü nedeniyle normalin aksine bir savcı yerine bir yargıç tarafından sorgulanmasına karar verilmişti.

Yürütülen soruşturmaya ilişkin Kurz, yolsuzlukla mücadele savcıları tarafından yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak bu ay bir yargıç tarafından saatlerce sorguladığını kaydetmiş. Aylar sonra bu ay suçlamalar hakkında yorum yapma fırsatı elde ettiği için mutluluk duyduğunu bildiren Kurz, "Aylarca süren asılsız suçlamalardan sonra, Eylül ayı başlarında bir yargıç huzurunda asılsız suçlamalar hakkında yorum yapmak için birkaç saat fırsatım olduğu için mutluyum" demişti.