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Ayağı kırılan köpeğe belediye sahip çıktı

Ayağı kırılan köpeğe belediye sahip çıktı
Ayağı kırılan köpeğe belediye sahip çıktı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde ayağı kırık olan köpeğe belediye ekipleri sahip çıkarak barınağa götürdü.

Bünyan Belediyesi ekipleri, Sümer mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine, ayağı kırılan köpeği, belediyeye ait barınağa götürdü. Belediye personelinin buradaki ilk müdahalesinin ardından ilçe merkezindeki bir polikliniğe götürülen köpek, sakat kalmaktan kurtuldu. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti;

"Biz yardımsever bir toplumuz. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, bizler gibi bir can taşıyan hayvanlarımıza sahip çıkıp, onarlı korumalarıdır. Biz belediye olarak imkanlarımız ölçüsünde elimizden geleni yapıyoruz. Bu hususta vatandaşlarımızdan da duyarlı olmasını bekliyoruz."

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