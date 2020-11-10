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Ayakkabı boyacısından gözyaşları içinde saygı duruşu

Ayakkabı boyacısından gözyaşları içinde saygı duruşu
Ayakkabı boyacısından gözyaşları içinde saygı duruşu

Amasya’da yaşayan 72 yaşındaki ayakkabı boyacısı Yalçın Taşan, 10 Kasım töreni sırasında üstünü kaplayan şemsiyeye Türk bayrağı ve Atatürk posteri astığı sandığının önünde asker selamıyla gözyaşı içinde saygı duruşunda bulundu.

Ayakkabı boyacısından gözyaşları içinde saygı duruşu - Tıkla İzle

63 yıldır ayakkabı boyacılığı yaparak ailesinin geçimini sağlayan evli ve 3 çocuk babası Yalçın Taşan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü dolayısıyla sandığının da bulunduğu Yavuz Selim Meydanı'ndaki anma törenlerini gözleri dolu şekilde takip etti.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla ayağa kalkan Taşan, asker selamıyla saygı duruşunda bulundu. O anlarda gözyaşlarını tutamayan Taşan, "Bizler Atatürk'ün torunlarıyız. Bu memleketi kurtaran Atatürk oldu. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.

Ayakkabıları yakarak boyamasıyla tanınan Taşan daha sonra işine devam etti. Törende Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Atlı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Aydın Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Murat Çelik
 

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