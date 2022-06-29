Ayakları dışarda araba kullanan sürücüye ceza gecikmedi

Isparta-Eğirdir yolu üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda bir sürücü, seyir halindeyken ayaklarını camdan dışarı uzattı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücü, başka bir araçtaki vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Pes dedirten görüntüler üzerine emniyet harekete geçti. Trafik kuralı ihlali yapan beyaz renkli otomobil ve sahibi, Isparta İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tespit edildi. Otomobilin sahibine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 73/A "Karayollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde, araç trafiğinin seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek" maddesinden 144 TL para cezası uygulandı.