Aybaba: 'Hakem arkadaşımız oyunu etkiledi'

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "En iyi oynadığımız maçlardan biriydi. Çok mücadele ettik. Rakibe pozisyon vermedik. Anlık hatadan gol yedik. Futbolda şans faktörü var. Oyunun bir yerde size dönmesi lazım, biz döndüremedik. Oyuncular çok mücadele ediyor. Küçük eksikler var. Anlık yapabileceğimiz şeyleri yapamıyoruz. Keşke 3 puanla bitirerek keyfini alsaydık. Bu kadronun yaptığı işlerden memnunum ama puan sıralamasından memnun değilim. Ligin ilk yarısında 4-5 maçı kazanabilirdik. İkinci yarı daha çok çalışacağız. Takıma transferle ilgili çalışmalar yapacağız. VAR'la ilgili yorum yapmıyoruz artık. Kamuoyunda tartışılıyor zaten. Hakem arkadaşımız oyunu etkiledi. Oyunun belirli bölümlerinde bizim öne gitmemizi engelledi. Ben bu arkadaşın performansını bu anlamda iyi bulmadım” dedi.

Mesut Alan - Ahmet Faruk Çabuk

