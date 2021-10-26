Aydın merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PYD'ye yönelik soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın merkezli 13 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. İstanbul, Manisa, Balıkesir, Ankara, Batman, Bursa, Denizli, Gaziantep, Konya, Malatya, Muğla ve Ordu'da gerçekleştirilen operasyonlarda, daha önce yürütülen FETÖ/PYD soruşturma kapsamında açığa alınan 23 polis gözaltına alındı. 13 ilde gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.