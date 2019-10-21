İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aydın'da askeri bina önünde bomba paniği

Aydın'da askeri bina önünde bomba paniği
Aydın'da askeri bina önünde bomba paniği

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Asker Alma Bölge Başkanlığı’nın giriş yapısına bırakılan çanta bomba paniğine neden oldu. Fünye ile patlatılan çanta boş çıktı.

Olay, Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Aydın Asker Alma Bölge Başkanlığı önünden geçen vatandaşlar, binanın giriş kapısının yakınındaki duvar dibinde bulunan çantayı görünce polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çantanın içinde bomba olabileceğinden şüphelenerek, bomba imha uzmanı ekiplerden destek istedi.

Çantanın etrafında güvenlik önlemi alan polis ekipleri, vatandaşları çevreden uzaklaştırdı. İstasyon Caddesi trafiğe kapatılırken; Asker Alma Bölge Başkanlığında nöbet tutan askerler de nöbet alanını boşalttı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha ekibi uzmanı özel kıyafetle çantayı inceledi. Çevre güvenliği alındıktan sonra, fünye ile patlatılan şüpheli çantanın içerisi boş çıktı.

Mehmet Barlas - Onur Durmuş



 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.