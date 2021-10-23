Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, Umurlu Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.C. ve S.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. S.G. kavgada koluna aldığı bıçak darbeleri ile yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı S.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay sonrası kaçan şüpheli T.C.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Murat Uçkaç