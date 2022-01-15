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Aydın'da cemevi başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ziyareti

Aydın'da cemevi başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ziyareti
Aydın'da cemevi başkanlarından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ziyareti

Bugün çeşitli açılış ve ziyaretlerde bulunmak üzere Aydın'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a cemevi başkanları ile çeşitli köylerin mahalle muhtarları teşekkür ziyaretinde bulundu.

Cemevi başkanları ile çeşitli köylerin mahalle muhtarlarından oluşan 7 kişilik heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Aydın Valiliğinde gerçekleşen ziyarette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aydın Valisi Hüseyin Aksoy da yer aldı. Ziyarete Eğrek Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Derneği Başkanı Mehmet Akyüz, Bozdoğan Alamut Mahallesi Cemevi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Özçörtük, Söke Güzeltepe Mahallesi Kültürünü Yaşatma Derneği Başkanı Özgül Avcı, Alevi Kültür Dernekleri Söke Şubesi Başkanı Şevki Kaya ile Çine Dutluoluk Mahallesi Muhtarı Sadık Yıldız, Bozdoğan Alamut Mahallesi Muhtarı Hasbi Şen ve Efeler Yılmazköy Mahallesi Muhtarı Özkan Tosun katıldı. Heyet, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

İbrahim Kılınç

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