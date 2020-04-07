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Aydın'da ölü yarasanın bulunduğu ev dezenfekte edildi

Aydın'da ölü yarasanın bulunduğu ev dezenfekte edildi
Aydın'da ölü yarasanın bulunduğu ev dezenfekte edildi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, bir evde ölmüş yarasa ihbarını değerlendiren ekipler, ölü yarasayı alarak ölüm nedeninin araştırılması için laboratuvara gönderdi.

Tüm dünyayı saran Korona virüs salgını sonrasında bazı uzmanlar tarafından hastalığın yarasalar tarafından yayıldığı görüşü sonrasında Efeler'de bir evde ölmüş yarasa bulunduğu üzerine ekipler harekete geçti. Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesine bağlı ekipler, yarasanın bulunduğu eve sevk edildi. Ekipler yarasayı muhafaza altına aldı. Alınan yarasa ölüm sebebinin araştırılması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü laboratuvarına teslim edildi. Ülkemizde yaşanmakta olan pandemi sebebiyle olumsuz şartlar göz önünde bulundurularak Efeler Belediyesi ekipleri tarafından evde dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

Aydın DKMP ekipleri tarafından, İl Sağlık Müdürlüğü olayla ilgili olarak bilgilendirildi.

Onur Durmuş
 

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