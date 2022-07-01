Aydın'da operasyonda 75 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesindeki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, İzmir Aydın otobanı uygulama noktasında durumundan şüphelenilen İstanbul plakalı bir otomobili durdurdu. Şüpheli araçta yapılan aramada 75 kilogram skunk maddesi ile 4 bin 645 TL nakit para, bir adet 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait 28 adet dolu fişek ele geçirildi. Araçta bulunan B.Y., U.K. ve S.T. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 3 şüpheli, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Uğur Eser



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