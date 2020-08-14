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Aydın'da polise silahlı saldırı

Aydın'da polise silahlı saldırı
Aydın'da polise silahlı saldırı

Aydın’ın Efeler ilçesinde aranan bir şahsı yakalamak için polis bir eve operasyon düzenledi. Şahıs evin çatısına çıkarak polise silahla iki el ateş açtı.

Olay, Kadıköy Mahallesi'nde saat 22.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aranan bir şahıs için Aydın Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Polisleri gören şahıs bulunduğu evin çatısına çıkarak polise iki el ateş açtı. Şahsı yakalamak için olay yerine Polis Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Şahsı teslim etmek istemeyen yakınları polise direnirken, polis ekipleri şahsın yakınlarına müdahale etti. Polis Özel Harekat ekipleri şahsı yakalamak için operasyon başlatırken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Ayrıca evin çevresindeki sazlık alanda özel harekatın termal kamera ile tarama yaptığı öğrenildi.

Murat Uçkaç - Uğur Eser
 

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