Aydın'da talihsiz kaza, yaşlı kadın trenin altında kaldı

Olay, Efeler ilçesi Orta Mahalle Tekstil Bulvarı üzerindeki tren yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli'den İzmir yönüne giden tren, Tekstil Bulvarı mevkiine yaklaştığı sırada tren rayları üzerinde bulunan yaşlı kadına çarptı. Yaşlı kadının trenin altında kaldığını gören bölgedeki vatandaşlar hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalede yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Bölgede güvenlik önlemlerini alan emniyet güçleri yaşlı kadının kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatılırken, trenin makinisti ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Murat Uçkaç-Uğur Eser

