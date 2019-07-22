Aydın'daki korkutan yangın kontrol altına alındı

Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yangının dün akşam saat 21:06'da başladığı belirtilerek “Nazilli işletmesi Karıncalıdağ Şefliği Esenköy Mahallesinde makilik alanda başlayan yangına saat 21:15'de ilk müdahale yapılmıştır. Yangına 22 arazöz, 3 ilk müdahale aracı, 13 su tankeri, 5 iş makinası,10 teknik personel, 10 memur,111 yangın söndürme işçisi, 50 mükellef söndürme çalışmalarına katılmıştır. Yangın kısmen kontrol altına alınmış soğutma çalışmaları devam etmektedir” denildi. .

Yangına sabah havanın aydınlanması ile birlikte helikopterle havadan da müdahale edilirken, gece boyunca yoğun bir çalışma ile Arpaz Bölgesi'nden Karıncalıdağ Ormanlık alanına yangın sıçramaması için mücadele verildi.

Ali Soydemir