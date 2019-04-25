Ayılar bu kez ünlü sanatçı Tarkan'ın akrabalarının barakasına girdi

Ünlü pop şarkıcısı Tarkan'ın akrabalarından olan Muammer Tevetoğlu'nun ilçeye bağlı Rüzgârlı köyü Torna mezrasında kovanlarını koyduğu barakasına aç kalan ayılar girerek zarar verdi. Arı barakasında maddi zarar meydana geldiğini söyleyen Tarkan'ın akrabası Muammer Tevetoğlu “Burası köy merkezinden uzak ormana yakın mezra yerimdi. Baharda arı kovanlarımı daha iyi bal elde etmek için buraya getiriyordum. Henüz şu anda arılı kovanım yoktu. Boş kovanlar ve arı malzemelerim vardı. Ayılar barakamı kırarak içeri girmiş. Galiba aç kaldılar yemek aramak için barakama girip çok zarar verdiler. Her tarafı dağıttılar. Şikâyetçi değilim ama zararımı kim karşılayacak. Çok şükür ki arılı kovanlarım burada değildi. Ayıları biz bakamayız. Son yıllarda sayılarının arttığını söyleyebilirim” dedi.

İsmet Köseoğlu

