Aykut Kocaman: 'Yardımcı hocalarımın hainlikle suçlanması yanlış bir durum'

Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Atiker Konyaspor'da Teknik Direktör Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Yeşil-beyazlı ekibin başına geçtikten sonra ilk maçında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Kocaman, mücadeleye değerlendirerek sözlerine başladı. İlk olarak başta babası olmak üzere tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutlayan Kocaman, ardından da maçla ilgili konuştu. “Bir şeyleri değiştirebilmek için az zamanımız vardı” diyen tecrübeli hoca, “Alışkanlıkları değiştirmek kolay değil. Rakibimizi analiz ettik. Elimizdekileri düşündüğümüzde, maçın tamamında düşündüklerimizi yaptık. Maç öncesinde genelde kağıt üzerinde düşüncelerimiz oldu. Rakibimizin özellikle sakatlar ve cezalılardan dolayı dar bir kadrosu vardı. Maç içinde bu durum sorun oluşturabilirdi. Oyunu çevirme ve ritim yükseltme anlamında bunu yapabilirdik. Ritmi kendimiz ayarlayarak fiziksel olarak rakibi hırpalamak zorundaydık. İlk yarıda klasik olarak maça hızlı başladılar. İlk yarının ortalarından itibaren saha içindeki yerleşimin bozulmasından kaynaklı olarak Galatasaray'a kolay fırsatlar verdik. Bu da ekstra enerji harcamamıza neden oldu. İlk yarının sonlarına doğru net fırsat kaçırmamız moralleri biraz sıkıntıya soktu. İkinci yarıda saha içindeki yerleşim ve doğru oynama oranımız yükseldi. Galatasaray'ın zaafları konusunda avantajlarımız da ortaya çıktı. Maçı koparabilecek 3-4 net pozisyona girip değerlendiremedik ve sahalarda ender görülen bir golle geriye düştük. Buradan puan çıkarmak, yeni bir başlangıç için önemliydi. Ligin şu haline bakıldığında bu sonuç iki takım açısından da kayıp. Bugün eğer kazanabilseydik belki başka bir hikaye yazma şansımız olabilirdi. Önümüzdeki haftalarda buna bakacağız. Oyuncularımız böyle bir günde ekstra efor sarf etti. Hepsine teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

“Hocaların hepsine kefilim”

Maç içinde Serdar Aziz'in kırmızı kart görmesiyle ilgili yorumu sorulan Kocaman, “Serdar Aziz'in topu hakemin üzerine attığını gördüm başka da bir şey görmedim. Açık gibiydi kırmızı kart” ifadelerini kullanırken, yardımcı hocalarıyla ilgili hainlikle suçlandığı iddiaları yönündeki soruya ise, “Öncelikle o kelimeyi kullanmayalım. Çok kötü bir kelime. Kesinlikle ne hainlik var ne bir şey. Yanlış bir durum. Uzun zamandır o insanlarla çalışıyorum. İş sadakatlerini de iş ahlaklarını da, çalışma prensiplerine de her türlü kefilim. Hiçbir zaman tersini düşünmedim. Tersi olsaydı beraber olmazdık. Biraz daha sessiz kalmaya çalışıyoruz ama haksız olduğumuz için değil ortalığı velveleye vermemek için. Yanlışları olsaydı, şu anda beraber olmazdık. Baştan aşağıya yanlış bir kelime var ortada” açıklamasını yaptı.

“Anadolu'dan şampiyon çıkabilir”

Konyaspor'un şampiyonluk yarışında olup olmayacağı konusunda konuşan Kocaman, “Bundan önce Bursaspor'un şampiyonluğu ekstra bir durumdu. 4 büyük takımın dışında şampiyonluğun konuşulması mümkün değildi. Ancak bu dönemde her takımın böyle hayalleri konuşulabiliyor. Büyük takımların mali durumları, kadro sirkülasyonları açısından mantıklı seçimlere gitmeleri söz konusu. Ekonomik durumlarını düzeltebilen Anadolu kulüpleri, imkansız denileni gerçekleştirmeyi başarabilir. Bunlardan birisi de Konyaspor” dedi.

“Takımı daha iyi tanıdıktan sonra konuşurum”

Gittiği dönemdeki Konyaspor'la şu andaki Konyaspor arasındaki farkla ilgili de konuşan Kocaman, “Ayrıntıları söyleyemem çünkü hakim değilim. Pazar günü şehre gidip pazartesi imza attık. Bir konu hakkında fikir beyan etmeden önce tanımak gerekiyor. Oyun içindeki alan savunması konusunda bir zincir kopabilirdi. Daha fazla eski oyuncuları, tanıdığım oyuncuları tercih ederek sahaya çıktık. Takımı daha iyi tanıdıktan sonra bir kıyaslama yapma şansım olabilir” dedi.

Son olarak kontratında A Milli Takım'dan teklif gelirse gidebilir maddesinin olup olmadığı sorusunu netleştiren Aykut Kocaman, “Ben kararımı verdim. Milli görev, kontratla falan ilgili bir şey değildir. Milli görev başka bir temsil yeridir. Kontratta bir madde var mı yok mu gibi cümleler bence doğru değil. Eğer böyle bir şey düşünülürse başka şekilde yorumlanabilir. Ama diğer tarafa baktığımızda, ben kararımı verdim” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş

