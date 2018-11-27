Aykut Kocaman'dan Galatasaray maçı yorumu

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında cuma günü konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, Kayacık Tesislerindeki antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda berabere kaldıkları Galatasaray maçının bir penaltıya indirgendiğini kaydeden Kocaman, özellikle maçın ikinci yarısı çok net pozisyonlar yakaladıklarını söyledi. Kocaman, "Biz sahaya çıkana kadar 23 maçın 20 tanesini kendi sahasında oynayıp kazanmış özellikle iç saha konusunda son iki sezondur uzmanlaşmış, taraftar takım birlikteliğini çok iyi götüren, son derece atak ve cüretkar oynayabilen bir takım karşısında 2-3 günlük bir çalışmayla çıkıp, kendi adımıza oyunun doğruları dediğimiz pek çok konuda bir takım şeyler isteyip bunların olma ihtimali konusunda açıkçası çekincelerim vardı. Fakat önce şunu söylemem lazım geri dönüş diyebilirim son derece iyi oldu. Şimdi zaten maçı sürekli tekrar izliyoruz. Takımı tamamlayan ileri çıkışlar geriye çıkışlar son derece iyi gözüküyordu ki, maç bir penaltıya indirgendi. Ancak çok doğru ve iyi oynadığımız ve galibiyete yakın gittiğimiz, gördüğümüz bir maç olarak gözüktü. Özellikle maçın ikinci yarısı çok net pozisyonlar yakaladık fakat başaramadık. Fakat genel görüntü daha umutvari olmamızı sağladı. İlerleyen dönem için ve şunu söylemem lazım ki, bizim ayrıldığımız takımdan bir adım daha önde olabilecek takım görüntüsü veriyor, umarım bunu başarırız” ifadelerini kullandı.

"ALANYASPOR MAÇIYLA YENİ HEDEFLER OLUŞTURULACAK"

Teknik Direktör Aykut Kocaman, Aytemiz Alanyaspor maçında ortaya çıkacak skorun yeni hedefler oluşturmalarında kendilere yardımcı olacağını dile getirdi. Kocaman, “Umarım sahaya gelenler için eski izleri taşıyan bir maç olur. Bizim tarafımızdan bakıldığında da alınan bir puan ondan önce Ankaragücü maçında kazanılan 3 puan şimdi deplasmanda getirilen 1 puan bunu Alanyaspor maçıyla tamamlayabilirsek ondan sonra kalan 3 maçtaki durum küçükte olsa bir hedef belirleme şansı verecek gibi görülüyor. Alanyaspor maçı da bu anlamda son derece ciddi ve önemli bir maç olarak gözüküyor. Rakibimizle ilgili de son 5 maçı mağlup bitirip hiçbir tanesinde tek bir gol atamadan son hafta antrenör değişikliğiyle beraber 5 gollü bir galibiyet yani rakibi tanıma noktasında sıkıntılı bir durum olduğunu neye göre nasıl olabileceği konusunda ipuçlarını pek içinde barındırmıyor. Enteresan bir zigzag bu. Ancak antrenör değişikliğinin çok olumlu yansıdığı belli. Moralli gelecekler, durumu tersine çevirmek isteyecekler riskli bölgedeler ancak her iki takım da maçla ilgili güçlü istekleri var. Skoru yanımıza alırsak yeni hedefler oluşturma konusunda bize yardımcı olacağınız düşünüyorum” dedi.

Mustafa Beşer