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Aynı masada eğlenen grup arasında başlayan kavga cinayetle bitti

Aynı masada eğlenen grup arasında başlayan kavga cinayetle bitti
Aynı masada eğlenen grup arasında başlayan kavga cinayetle bitti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde birlikte yemek yiyip eğlenmek amacıyla restorana giden bir grup arasında yaşanan kavga cinayetle bitti. Olayda bıçakla yaralandığı için hastaneye kaldırılan 2 kişiden biri hayatını kaybederken, ağır yaralanan şahsın yakınlarının olay yerindeki feryatları yürekleri dağladı.

Aynı masada eğlenen grup arasında başlayan kavga cinayetle bitti - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Hande Sokak üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birbirleri ile tanışık oldukları öğrenilen bir grup aileleri ile birlikte akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki restorana gelip aynı masada yemek yemeye başladılar.

İddiaya göre, alkol de alan grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Bir anda restoranda başlayan kavga sokağa taştı. Olayda D.A. isimli şahıs tarafından bıçaklanan R.A. ile H.Ç. isimli şahıslar hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan ve kalbinden yaralandığı öğrenilen Rasim Yıldız, Kuşadası Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, H.Ç. isimli diğer yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kadınların çabaları kavgayı önleyemedi

Vatandaş kamerasına yansıyan kavgada tarafların ellerinde bıçakla birbirlerine saldırdığı görülürken, kadınların ise kavgayı önlemek için büyük çaba sarf etti. İlk etapta olayın vahametini anlayamayan kadınlar yerde yatan yakınlarının kalbinden bıçaklanmış ve ağır yaralı olduğunu görünce uzun süre gözyaşı döktüler.
Olaydan sonra otomobile binerek bölgeden uzaklaşan şüphelinin güvenlik güçleri tarafından her yerde arandığı öğrenildi.

Ekrem Keser
 

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