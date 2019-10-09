Ayvalık'ta 28 düzensiz göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre; sabah saatlerinde Ayvalık'ın Altınova sahilleri açıklarında bir şişme botun içerisinde bir gurup göçmenin Midilli Adası'na doğru gitmekte olduğunu fark eden Sahil Güvenlik ekipleri, hemen harekete geçerek botu durdurdu. Aralarında çok sayıda kadın ve çocukların da bulunduğu 28 göçmeni yakalayan ekipler, ele geçirdikleri göçmenleri Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı'na getirdi.

Yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme gibi insani yardımların yapıldığı 21 Somali ve 27 Suriye uyruklu düzensiz göçmen daha sonra yasal işlemlerinin yapılabilmesi için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Suat Salgın