İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ayvalık'ta zincirleme trafik kazası; 6 yaralı

Ayvalık'ta zincirleme trafik kazası; 6 yaralı
Ayvalık'ta zincirleme trafik kazası; 6 yaralı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

 Edinilen bilgiye göre, Ayvalık'ın Altınova Mahallesi sınırları içindeki Altınnal Sitesi'nin önünde, Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 karayolu üzerinde zincirleme kaza meydana geldi. İki aracın aynı yönde seyri sırasında gerçekleşen kazada, aynı yönden gelen diğer 3 otomobil de bu iki araca çarptı. Zincirleme kazada can kaybı olmazken, araçların içinde bulunan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil yardım ambulanslarıyla Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Suat Salgın
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.