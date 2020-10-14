Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 'Azerbaycan ordusu sadece askeri hedefleri vuruyor'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ermenistan'ın saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Aliyev, ”Ermenistan'ın bu çirkin politikası anlaşılabilir. Çünkü savaş alanında yenildiklerinde her zaman çok çirkin davranışlara başvuruyorlar. Sivillere karşı acımasız olmaları yaygın olarak biliniyor. Azerbaycan halkı bunu Hocalı soykırımı örneğinde görmüştür” dedi.

Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca başarılı bir operasyon yürüttüğü vurgulayan Aliyev, ”Birçok kasaba ve köy işgalden kurtarıldı. İşgalden kurtarma operasyonumuz başarıyla devam ediyor. Bu sabah bana söylendiği gibi, Azerbaycan ordusu bu yönde daha büyük adımlar attı. Bu konuyla ilgili bir açıklama zamanı gelince yapılacaktır” diye konuştu.

Aliyev, ”Barış sonrası döneme gelince, duruşumuzda bir değişiklik yok. Konumumuz tarihsel adalete, uluslararası hukuka ve dünyadaki deneyime dayanmaktadır. Yani ilk aşamada Ermeni silahlı kuvvetleri işgal altındaki bölgelerden çekiliyor ve prensipte bu konu Minsk Grubu içinde 5 bölge, sonra 2 bölge halinde gerçekleşiyor. Orada yaşayan Ermeniler konusunda düşüncelerimizde bir değişiklik yok. Azerbaycan çok uluslu bir devlettir. Binlerce Ermeni Azerbaycan'ın değişik yerlerinde, özellikle Bakü'de yaşıyor ve onlar bizim vatandaşlarımız. Ülkemizde birçok millet yaşıyor ve bu ülkemizin gücünü artırıyor. Bu nedenle Dağlık Karabağ'da yaşayan Ermeniler endişelenmemelidir. Hayatlarını o suç cuntasından kurtardıktan sonra, daha iyi, daha güvenli ve daha müreffeh yaşayacaklar. Oraya yatırım yapacağız, orada sosyal programlar uygulayacağız, istihdam programlarımız olacak” dedi.

“Azerbaycan ordusu sadece askeri hedefleri vuruyor”

Azerbaycan ordusunun sadece askeri hedefleri vurduğunu belirten Aliyev, ”İntikamımızın savaş alanında olacağını söylemiştim. Sivillere yönelik asla bir saldırımız olmadı. Tüm hedeflerimiz askeri hedeflerdir. Operasyonun ilk günlerinden itibaren tüm askeri hedefler tekrar hedef alındı ve bizim hassas, isabetli atışlarımız bu hedefleri yok etti. Ermenistan ordusunun çok acı çektiğini söyleyebilirim. Ermenistan'a ait 200'den fazla tank imha edildi, 2 adet S-300 hava savunma sistemi, 33 tank ele geçirildi ve daha birçok askeri teçhizat imha edildi” diye konuştu.

"Azerbaycan bayrağını işgal altındaki tüm topraklarda dalgalanacak"

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'la daha büyük kararlılık ve irade ile savaşacağını vurgulayan Aliyev, ”Daha kararlı ve iradeyle topraklarımızı kurtaracağız. Azerbaycan bayrağını işgal altındaki tüm topraklarda dalgalandıracağız” dedi.

"İznimiz olmadan hiçbir ülke topraklarımıza barış gücü gönderemez"

Bölgede barış güçlerinin konuşlandırılması için her iki ülkenin izni gerektiğini söyleyen Aliyev, "Bu mesele Ermenistan ve Azerbaycan rızası doğrultusunda bağlıdır. Bugün barış gücü göndermek dediğimizde Azerbaycan topraklarından bahsettiğimizi ve iznimiz olmadan hiçbir ülkenin topraklarımıza barış gücü gönderemeyeceğini herkes anlamalı. Bu uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemezdir” diye konuştu.

“Karabağ'da PKK'nın kampları var”

Çatışmalarda yabancı askerlerin katılımıyla ilgili iddialara cevap veren Alivey, ”Yabancıların çatışmalara katılımına gelince, Ermenistan'a baksınlar. Kaç tane yabancı terörist var? Orada PKK kampları var, Karabağ'da PKK kampları var. Orada öldürülen teröristlerin üzerinde Kanada ve Lübnan pasaportları bulundu. Ermeni kökenli olup olmadıkları ayrı bir konudur. Yani başka bir ülkenin vatandaşı gelir ve orada savaşır. Bunlar paralı askerler” ifadelerini kullandı.

Kamil Nadirli

