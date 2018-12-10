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Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Pakdemirli'yi kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Pakdemirli'yi kabul etti
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakan Pakdemirli'yi kabul etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, iki günlük Bakü temasları kapsamında ilk olarak Ada Üniversitesinde düzenlenen AgTech ve Yeşil Enerji Forumu açılış törenine katıldı. Bakan Pakdemirli ve beraberindeki heyet daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı binasında gerçekleştirilen görüşmede iki ülke ilişkileri ve işbirliği ele alındı.

Derya Yetim
 

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