Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Nobel ödüllü Türk bilim adamı Aziz Sancar'ı kabul etti

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nobel ödüllü Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı kabul etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sancar'ın 2. Karabağ Savaşı'ndaki zaferinden dolayı Cumhurbaşkanı Aliyev'i tebrik ederek, tüm Türk dünyasının bu zaferden gurur duyduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Tebrik için Sancar'a teşekkür eden Aliyev ise, 2. Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'ın haklı davasına gösterdiği desteğe ve Azerbaycan'ın sesini dünyaya ulaştırma için gösterdiği çabalar nedeniyle kendisini takdir ettiğini belirtti.

Savaş sırasında Ermenilerin Gence'yi bombalaması sonucu anne ve babasını kaybeden bir çocuğa Sancar'ın yardım ettiğini hatırlatan Aliyev, bunu büyük bir insanlık örneği olduğunu kaydetti.

Türk dünyasının önemli bir şahsiyeti olan Sancar'ın Azerbaycan'a ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Aliyev, Azerbaycan halkının Sancar'a bir bilim adamı ve vatansever olarak büyük saygı ve sevgi duyduğunu vurguladı. Aliyev ve Sancar görüşmenin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kamil Nadirli

