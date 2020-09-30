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Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait top, tank ve füze sistemlerini imha etti

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait top, tank ve füze sistemlerini imha etti
Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait top, tank ve füze sistemlerini imha etti

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait toplam 30 top, tank ve füze sistemlerini imha etti.

Azerbaycan, Ermenistan ordusuna ait top, tank ve füze sistemlerini imha etti - Tıkla İzle

Azerbaycan-Ermenistan arasında çatışmaların devam ettiği temas hattında Azerbaycan ordusu, Ermeni ordusuna ait hedefleri vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 17.30'a kadar Ermenistan ordusuna ait 1 "BM-21 Hurricane" roketatar, 2 "OSA-AKM" uçaksavar füze sistemi, 4 "BM-21 Grad" roketatar, 1 piyade savaş aracı, 16 tank, 2 askeri kamyon ve cephenin farklı yönlerinde 4 “D-20” obüs topunun imha edildiği duyuruldu.

Bakanlık, saldırılara yönelik görüntüleri paylaştı.

Kamil Nadirli
 

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