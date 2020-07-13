İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi

Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi
Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik artmaya devam ediyor.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi - Tıkla İzle

Azerbaycan Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Ermenistan sınırının Tovuz bölgesinde Ermenistan askerleri tarafından ateşkes ihlallerinin 13 Temmuz gece saatleri boyunca sürdü. Topçu birlikleri ve tankların kullanıldığı gece boyunca devam eden çatışmalarda, Azerbaycan askeri birlikleri tarafından ateş açılması sonucunda Ermeni mevzilerinin yok edildi. Açıklamada, imha edilen Ermeni mevzilerinde bulunan topçu birlikleri, askeri araçlar ve askeri personelin yok edildiği vurgulandı.

Çatışmalarda kıdemli teğmen Rashad Mahmudov'un hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, Ermenistan'ın kayıplarını sakladığı vurguladı.

Kamil Nadirli
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.