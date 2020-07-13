Azerbaycan-Ermenistan sınırında tansiyon yükseldi

Azerbaycan Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan-Ermenistan sınırının Tovuz bölgesinde Ermenistan askerleri tarafından ateşkes ihlallerinin 13 Temmuz gece saatleri boyunca sürdü. Topçu birlikleri ve tankların kullanıldığı gece boyunca devam eden çatışmalarda, Azerbaycan askeri birlikleri tarafından ateş açılması sonucunda Ermeni mevzilerinin yok edildi. Açıklamada, imha edilen Ermeni mevzilerinde bulunan topçu birlikleri, askeri araçlar ve askeri personelin yok edildiği vurgulandı.

Çatışmalarda kıdemli teğmen Rashad Mahmudov'un hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, Ermenistan'ın kayıplarını sakladığı vurguladı.

Kamil Nadirli

