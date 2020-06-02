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Azerbaycan'da bir günde rekor sayıda Covid-19 vakası kayıtlara geçti

Azerbaycan'da bir günde rekor sayıda Covid-19 vakası kayıtlara geçti
Azerbaycan'da bir günde rekor sayıda Covid-19 vakası kayıtlara geçti

Azerbaycan'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 273 yeni vaka tespit edildi. Ülkede bir günde rekor sayıda vaka kaydedildiği belirtildi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada ülke genelinde 273 kişide daha yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edildiği ve 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 56 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da bir günde tespit edilen vaka sayısında rekor artış kayda geçerken toplam vaka sayısı 5 bin 935'e yükseldi.

Ülkede salgının baş göstermesinden bu yana toplam 71 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 564 kişi ise virüsü yenerek taburcu oldu. Azerbaycan'da 3 bine yakın kişi karantinada tutulurken 300 binden fazla korona virüs testi yapıldığı aktarıldı.

Kamil Nadirli
 

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