Azerbaycan'da Covid-19 vaka sayısı 34 bini aştı

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte ülke genelinde 103 yeni vaka tespit edildiği, 4 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Ülkede son 24 saatte 221 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 34 bin 18'e, hayatını kaybedenlerin sayısı 504'e, taburcu olanların sayısı ise 31 bin 490'a yükseldi.

Öte yandan, Azerbaycan'da şu ana kadar 820 bin 2 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

