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Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi

Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi
Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi

Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi.

Azerbaycan ordusu Ermeni işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için karşı saldırılarını sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ülkede kısmi seferberliğin ilan edilmesini içeren bir kararname imzaladı. Kararnameye göre Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askerlik Devlet Hizmeti'ne askeri görevlilerin askere alınmasını ve askeri nakliye görevinden kaynaklanan önlemlerin onaylanan planlara göre uygulanması yönünde talimat verildi.

Kamil Nadirli
 

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