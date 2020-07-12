Azerbaycan'da koronadan ölenlerin sayısı 300'ü geçti

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 520 yeni korona virüs vakası tespit edildiği ve 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 486 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 24 bin 41'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 306'ya yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise yüzde 15 bin 93 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 568 bin 234 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli