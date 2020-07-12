İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Azerbaycan'da koronadan ölenlerin sayısı 300'ü geçti

Azerbaycan'da koronadan ölenlerin sayısı 300'ü geçti
Azerbaycan'da koronadan ölenlerin sayısı 300'ü geçti

Azerbaycan'da son 24 saatte korona virüsten 8 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 306’ya yükseldi.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 520 yeni korona virüs vakası tespit edildiği ve 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, 486 kişinin de iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 24 bin 41'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 306'ya yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise yüzde 15 bin 93 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 568 bin 234 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.