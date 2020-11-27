Azerbaycan'da son 24 saatte 3 bin 712 yeni korona virüs vakası tespit edildi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 712 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 35 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada bin 359 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi.

Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 109 bin 813'e hayatını kaybeden kişi sayısı ise 1291'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 69 bin 931 oldu.

Azerbaycan'da şu ana kadar 1 milyon 682 bin 234 korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli

