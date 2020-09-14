Azerbaycan'da son 24 saatte 76 yeni vaka tespit edildi

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Korona Virüs Operasyon Karargahı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 76 yeni korona virüs vakası tespit edildiği, 2 kişinin ise hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada 104 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği belirtildi. Azerbaycan'da son verilerle birlikte toplam vaka sayısı 38 bin 403'e hayatını kaybeden kişi sayısı ise 564'e yükseldi. Ülkede virüsü yenerek taburcu olanların sayısı ise 38 bin 403 oldu. Azerbaycan'da şu ana kadar 1 milyon 13 bin 108 kişiye korona virüs testi yapıldı.

Kamil Nadirli