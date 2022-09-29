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Azra Haytaoğlu'nun katili intihar etti, baba emin olmak için Diyarbakır'a geldi

Azra Haytaoğlu'nun katili intihar etti, baba emin olmak için Diyarbakır'a geldi
Azra Haytaoğlu'nun katili intihar etti, baba emin olmak için Diyarbakır'a geldi

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu katili Mustafa Murat Ayhan, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde intihar etti. Baba Mustafa Haytaoğlu, emin olmak için kente gelerek savcıdan bilgi aldı.

Azra Haytaoğlu’nun katili intihar etti, baba emin olmak için Diyarbakır’a geldi - Tıkla İzle

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp, cesedini 13 parçaya ayırdığı suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Mustafa Murat Ayhan, tutuklu bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde intihar etti. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu, Münevver Karabulut olayında dile getirilen şüphe üzerine kente gelip savcı ile görüştükten sonra emin oldu.

Rıdvan Kılıç

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