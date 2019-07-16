Baba oğul, baltayla saldırdıkları kişi tarafından öldürüldü

Geçtiğimiz pazar günü Safranbolu ilçesine bağlı Sine köyü Müstekler Mahallesi'nde baltayla saldırdıkları Hasan K. (70) tarafından silahla öldürülen Recep Uysal (60) ve oğlu Cüneyt Uysal (18) için Safranbolu'da cenaze töreni düzenlendi. Baba oğul öğle namazını müteakip, İzzet Mehmet Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuklarına uğurlandı. Baba ve oğulun cenazesi köy mezarlığına defnedildi. Cenaze namazına aile yakınlarının yanı sıra İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Tamtürk ve vatandaşlar katıldı.

Safranbolu ilçesine bağlı Sine köyü Müstekler Mahallesi'nde meydana gelen olayda eşi Münevver K. ile birlikte hayvanlarını otlatmaktan dönen Hasan K., köy meydanında Recep Uysal ve oğlu Cüneyt Uysal ile karşılaştıktan sonra tartışmaya başladı. Baba ve oğul, aralarında husumet bulunan tartıştıkları muhtar azası Hasan K.'ya baltayla saldırdı. Kafasına darbe alan Hasan K. yanında bulunan silahla baba ve oğul'a kurşun yağdırmıştı. Baba ve oğul vücuduna isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatlarını kaybetmişti. Hasan K.'nın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Rıdvan Bostancı