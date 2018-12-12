Baba oğul kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

Olay, Karasu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Ü.Ö. ile babası R.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında R.Ö. silah ile oğlu Ü.Ö.'ye ateş etti. Ü.Ö., silahtan çıkan mermilerin göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi üzerine kanlar içerisinde yere yığıldı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ü.Ö. Karasu Devlet Hastanesi'ne buradan da Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekiplerince baba R.Ö. ve ağabey B.Ö. ise gözaltına alındı.