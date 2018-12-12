İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Baba oğul kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

Baba oğul kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı
Baba oğul kavgasında kan aktı: 1 ağır yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde babası tarafından silahla vurulan oğlu ağır yaralandı.

Olay, Karasu ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Ü.Ö. ile babası R.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında R.Ö. silah ile oğlu Ü.Ö.'ye ateş etti. Ü.Ö., silahtan çıkan mermilerin göğsü ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmesi üzerine kanlar içerisinde yere yığıldı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ü.Ö. Karasu Devlet Hastanesi'ne buradan da Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekiplerince baba R.Ö. ve ağabey B.Ö. ise gözaltına alındı.  

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.