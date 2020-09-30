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Bafa Gölü'ndeki balık ölümleri araştırılıyor

Bafa Gölü'ndeki balık ölümleri araştırılıyor
Bafa Gölü'ndeki balık ölümleri araştırılıyor

Ege Bölgesi'nin en büyük gölü olan, Milas ve Söke ilçe sınırları içindeki Bafa Gölü'nde yaşanan balık ölümleriyle ilgili olarak Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma yapıldı. Bölgede faaliyet gösteren Bafa - Serçin Su Ürünleri Kooperatifi yöneticileri, bölgede balıkçılık yapanlarla görüşüldü.

Türkiye'nin ender sulak alanlarından, birçok mahallenin geçim kaynağı, hem de onlarca canlının yaşam alanı, yaklaşık 300 bin kuşun barınağı olan Bafa Gölü'nde meydana gelen balık ölümlerinin geçtiğimiz günlerde basında geniş yer almasının ardından Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme çalışması başlatıldı.

İncelemeler sırasında bölgede faaliyet gösteren Bafa - Serçin Su Ürünleri Kooperatifi yöneticileri, üyeleri ve göl sınırları içerisinde yer alan mahalle muhtarları ile görüşmeler yapıldı.

Daha önceden yoğun olarak görülen balık ölümlerinin son 2 - 3 yıldır görülmediği, son yaşanan olayın ise kurak giden mevsim nedeniyle göldeki su seviyesinin düşmesi ile birlikte su seviyesinin arttırılması amacıyla
Menderes Nehri'nden göle su girişi yapılması, giriş yapan suyun ise kirli olması nedeniyle gerçekleşmiş olabileceği belirtildi.

Bu gibi sorunların yaşanmaması için Menderes'ten su girişinin yağışların başladığı zaman olmasının uygun olacağı ifade edildi. Gölde drone ile görüntüleme yapan ekipler, gölden analiz edilmek üzere su numuneleri aldı.

Oktay Çayırlı
 

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