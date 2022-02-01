Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray eski futbolcusu Fransız golcü Bafetimbi Gomis ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştı. Fransa'dan özel uçakla gelen Gomis, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaptı. 36 yaşındaki futbolcuyu az sayıda sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı ve yıldız futbolcuya atkı hediye etti.

Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gomis, "Galatasaray benim ailem. Buraya döndüğüm için mutluyum. Taraftarın her zaman desteği oldu. Galatasaray, Avrupa'da büyük bir kulüp. Maç maç bakıp, Galatasaray'ı olması gerektiği yere getireceğiz. İnşallah önümüzdeki sene ligi kazanacağız. Galatasaray'ın kazandığı sürece golün önemi yok. Önemli olan Galatasaray'ın kazanması" diye konuştu.

Başarılı golcü daha sonara kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

Bafetimbi Gomis sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak.

36 yaşındaki futbolcu daha önce Galatasaray'da 42 maça çıktı ve 32 gol kaydetti. Gomis ayrıca Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda da gol kralı olmuştu.

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın - Samet Yalçın - İsmail Yasin Akçın