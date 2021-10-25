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Bağcılar'da 4 katlı binada korkutan yangın

Bağcılar'da 4 katlı binada korkutan yangın
Bağcılar'da 4 katlı binada korkutan yangın

Bağcılar’da 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Dumandan etkilenen dairedeki 3 kişi hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Bağcılar’da 4 katlı binada korkutan yangın - Tıkla İzle

Yangın, saat 22.30 sıralarında Bağcılar Yenimahalle 1514. Sokak'taki 4 katlı bir binanın en üst katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, dairede çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevreden vatandaşları uzaklaştırırken, dairede mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Veysel Ensar Gökçegözog
 

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