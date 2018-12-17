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Bağcılar'da koca dehşeti

Bağcılar'da koca dehşeti
Bağcılar'da koca dehşeti

Bağcılar'da boşanmak isteyen karısına kurşun yağdıran şahıs, intihara teşebbüs etti. Olayda kadın hayatını kaybederken, intihara teşebbüs eden şahsın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre olay, Bağcılar Tabya Mahallesi'nde yaşandı. Yaklaşık 2 ay önce 25 yıllık kocası Hakkı T.'den (48) ayrılmaya karar veren Meral T.(45) annesinin Bağcılar'daki evine yerleşti. Sabah işe gitmek üzere evden çıkan Meral T., sokakta kocasının kendisini beklediğini gördü. Araçtan inen Hakkı T., Meral T'ye kurşun yağdırdı. Ardından elindeki silahı çenesine dayayan Hakkı T. intihara teşebbüs etti. 

Silah seslerini duyan komşular polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından Meral T.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, Hakkı T. ise ambulansla hastaneye götürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.  

Volkan Kayalar

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