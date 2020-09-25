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Bağdat Caddesinde genç kızların scooter ile trafikte tehlikeli yolculuğu

Bağdat Caddesinde genç kızların scooter ile trafikte tehlikeli yolculuğu
Bağdat Caddesinde genç kızların scooter ile trafikte tehlikeli yolculuğu

Bağdat Caddesi'nde 2 genç kızın scooter ile tehlikeli yolculuğu trafikte olan başka bir sürünün cep telefonu kameralarına yansıdı. Scooter kullanan genç kızların yolda zik zak yaparak şerit değiştirmesi dikkat çekti.

Bağdat Caddesinde genç kızların scooter ile trafikte tehlikeli yolculuğu - Tıkla İzle

Martı olarak bilinen elektrikli scooter İstanbul trafiğinde tehlikeye yol açıyor. 18 yaş sınırı olan "martı" scooterda bu kural sık sık ihlal ediliyor. Martıların trafiğin işlek caddelerinde seyir etmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz gece Kadıköy, Bağdat Caddesi'nde 2 kişinin trafikte martılar ile zik zak çizerek şeridinden çıkarak diğer sürücülerin şeridine geçmesi tehlikeye yol açtı. Tehlikeli yolculuk başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, Bağdat Caddesi'nde 2 genç kızın scooter ile trafikte şeritlerinden çıkıp zik zaklar çizerek trafikte canlarını tehlikeye atıyor.

Aykut Zor - Deniz Özkök
 

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