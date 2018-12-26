Bağlantı sorunları ilişkileri zedeliyor

Kaspersky Lab tarafından yapılan bir çalışma, bağlantı sorunlarının kişisel ilişkileri zedelediğini ortaya çıkardı. Araştırmaya göre bağlantı kopmasıyla ilgili endişeler ve bunların aşk hayatlarımız için anlamı genellikle doğru çıkıyor. Türkiye'de, çalışan bir bağlantıya sahip olmamanın etkisi bir buluşmayı kaçırmaktan uzun vadeli sorunlara kadar uzanıyor. Araştırmaya Türkiye'den katılanların yaklaşık dörtte biri (yüzde 23), pilleri bittiğinde, cihazları kaybolduğunda veya çalındığında sevdikleriyle sorun yaşadığını itiraf etti.

Zarar gören tek şey ilişkiler de değil. Çoğumuzun günlük yaşantısı, bize yol gösteren bağlantılı cihazlar olmadığında mahvoluyor. Ankete katılanlar arasında bağlantı sorunu yaşayıp cihazlarıyla internete girememiş olanların beşte biri (yüzde 21) bir eğitim/iş fırsatını kaçırdığını, yüzde 16'sı kaybolduğunu ve yaklaşık onda biri (yüzde 13) parti gibi sosyal bir aktiviteyi kaçırdığını belirtti.

Bağlantıya bu derece bağımlı olmalarına rağmen Türkiye'de insanların yüzde 16'sı cihazlarının çalışır ve bağlı kalması için hiçbir şey yapmazken, yalnızca yüzde 36'sı pil seviyesini kontrol ediyor ve yüzde 24'ü cihazlarının durumunu düzenli olarak kontrol ediyor.

“Cihazlarımızı ve bağlantımızı daha iyi korumak için önlem almak hayati önem taşıyor”

Kaspersky Lab Ürün Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Dmitry Aleshin, “Bağlantının günlük yaşantımızdaki rolü çok büyük. Araştırmada da görüldüğü gibi, cihazlarına erişemeyen insanların hayatı alt üst oluyor. Fırsatları kaçırıyor, kayboluyor ve birbirlerinden endişe ediyorlar. Bağlantının kopması, ilişkilerimize de uzun vadeli etki edebiliyor çünkü bu konuda hata yaptığımızda karşımızdakinin kalbi kırılabiliyor. İnsanlar cihazlarının güvenliğiyle ilgilenmediğinde bu gibi durumlar yaşanabiliyor. Çiftler birbirlerinden cevap bekliyor, ebeveynler çocuklarının nerede olduğunu hemen öğrenebilmek istiyor ve arkadaşlar da göz ardı edilmeyi beklemiyor. Cihazlarımızı ve bağlantımızı daha iyi korumak için önlem almak hayati önem taşıyor.” dedi.

Yapılan şirket açıklamasına göre Kaspersky Security Cloud insanların yaşantılarının alt üst olmasını önlemeye yardımcı oluyor. Uyum sağlayabilen güvenliği sayesinde kullanıcılar cihazlarının bağlantısını koruyabiliyor. Böylece sevdikleriyle sorun yaşamıyorlar. İnsanların bağlantı ihtiyaçlarına uyum sağlayan çözüm; Mac, Windows, iOS ve Android kullanıcılarının en çok ihtiyaç duydukları anlarda bağlantılarını kaybetme riski taşımadan dijital yaşantılarını sürdürebilmesine yardım ediyor.

Açıklamaya göre örneğin;

Çocuklarınız dışarıda ve onların sizinle iletişime geçip geçemeyeceğini bilmeniz gerekli - Kaspersky Safe Kids'te bulunan yeni Pil Takibi özelliği ile ebeveynler çocuklarının bağlanıp bağlanamayacağını görebiliyor. Bu özellik, çocukların mobi cihazlarının pili azaldığında ebeveynlere haber veriyor.

Bir randevuya veya buluşmaya yetişemeyeceğinizi fark ettiniz ve insanları bekletmek istemiyorsunuz - Cihaz Güç Tüketimi özelliği Android cihazınızda ne kadar pil kaldığını ve bitmesine ne kadar süre olduğunu gösterir. Böylece çok geç olmadan insanlara haber verebilirsiniz.

Cihazınızı kaybettiniz fakat cevap veremezseniz bu ilişkinizin veya kariyerinizin sonu olabilir - Hırsızlık Önleme özelliği Android cihazınızın yerini bulmanıza yardımcı olur. Bu sayede o önemli mesajı gönderebilirsiniz. Bu özellik, kayıp cihazın alarmını açmaya, cihazı kilitleyip yerini bulmaya ve hatta o an kullanan kişinin fotoğrafını çekmeye yarıyor.