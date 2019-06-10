Bahçeli'den İzlanda açıklaması: Tek kelimeyle skandal ötesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da yaşadığı olayla ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

A Milli Futbol Takımımız alın teriyle,emeğiyle,mücadelesiyle tarih yazmıştır.Ancak bunu hazmedemeyen,bundan rahatsız olanlar da ortaya çıkmaya başlamışlardır. İzlanda'da yaşanan rezaletler,sporun centilmenliğine,hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir. İzlanda'nın tahammülsüzlüğü ve saygısızlığı elbette not edilmiştir. A Milli Futbol Takımımızın bu ülkeye girişi esnasında uzun süre pasaport kontrol kuyruğunda bekletilmesi, eşyalarının teferruatlı aranması, futbolcularımıza yönelik saldırgan tavırlar tam bir kabalık ve komplodur."

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