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Bahçeli'den korona virüs mesajı: 'Hakikaten dünya asla eski dünya olmayacaktır'

Bahçeli'den korona virüs mesajı: 'Hakikaten dünya asla eski dünya olmayacaktır'
Bahçeli'den korona virüs mesajı: 'Hakikaten dünya asla eski dünya olmayacaktır'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Korona virüsle ilgili açıklama yaptı. Bahçeli:"Hakikaten dünya asla eski dünya olmayacaktır. Yeni tip koronavirüsten önceki hayatla, sonraki hayat; geçmişteki alışkanlıklarla muhatap kalacağımız yeni dönem hem içerik, hem ilerleyiş, hem de irade bakımından benzerlik taşımayacaktır. Artık mevzubahis insan bekasıdır'' dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

Bu gece hep birlikte beratımızı dileyelim. Bu gece Şafi sıfatıyla Rabbimize sığınıp dua edelim. Bu gece manevi beratımız için ellerimizi semaya açalım. Bilelim ki, her gecenin sonu aydınlık, her güçlüğün arkası kolaylık, her yokuşun zirvesi rahatlıktır.

Türkiye salgınla muazzam şekilde, muvaffakiyet derecesinde mücadele etmektedir. Sağlam ve seri tedbirler alınmış, devlet-millet dayanışmasıyla muhteşem bir irade kudreti sivrilmiştir. Bu belayı mutlaka savuşturacağız, bu felaketten daha da güçlenerek çıkacağız.

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