Bahçeli'den önemli açıklamalar!

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

-Türkiye'de kapsamlı bir vergi reformuna ihtiyaç var.

Millet ne istiyor ise onu yapacağız. Çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. İstismarcılara izin vermeyeceğiz. İnkarcılara pirim vermeyeceğiz. İhanetin belini kıracağız.

Siyasi kriz çıkarmakla meşgul olan siyasi partiler milletimiz tarafından not edilmektedir. Ortada bir kriz yoktur. Olsa da bundan memnun olamayız. Cumhur İttifakı'nın bir ortağı olarak hesap vermemiz gerekiyorsa bunu da seve seve veririz.

Biz krizlerin ortağı değil, insanımızın ortağıyız. Cumhur İttifakı'nın yılmaz ortağıyız.

Bir süredir İstanbul'un bazı ilçelerinde kağıt toplayıcı kardeşlerimiz ile ilgili istenmeyen şeyler yaşandığını görüyoruz. Bunu da Kılıçdaroğlu'nun kaşımaya çalıştığını görüyoruz. Kılıçdaroğlu garibanın yanında olduğunu söylüyor. Buna kendisi bile inanmıyor, kimseyi de inandıramıyor.

Çalışanın iyisi kötüsü olmaz. Rızkın iyisi kötüsü olmaz. Kağıt toplayıcı kardeşlerimizi rahatlatmak değil, daha insani şartlarda çalışmalarını sağlamaktır. Kılıçdaroğlu abuk sabuk konuşacağına bu işin kaynağına inmelidir. Biz bunun derinliğini 2010 yılında görmüştük. Okulsuz her köye bir okul kampanyası başlatmıştık.

Osman Kavala Soros'çudur. Selahattin Demirtaş teröristir.

CHP Genel Başkanı bürokratlara değil İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na kafa yormalı. Bu şahsın gezmediği gitmediği yer kalmamıştır. Sipariş bir senorya devrededir.