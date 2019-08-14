Bahçelievler'de akıl almaz olay: Kadınların üzerine ağaç devrildi

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler'de dün etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle yolda bulunan bir ağaç büyük bir gürültüyle yoldan geçmekte olan insanların üzerine devrildi. Devrilen ağacın altında bir kadın kalırken yanında bulunan arkadaşının üzerinde ağacın dalları düştü.

Ağacın altında kalanların arkasındaki iki kişi son anda kurtuldu

Rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalan kadınların arkasındaki iki kişi durumu fark ederek son anda kurtuldu. Kadının yardımına arkadaşı ve çevrede bulunan esnaf ve vatandaşlar yetişti.

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı kadına müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

“Bugün tatil olmasaydı, bu olay kesinlikle faciayla son bulurdu”

Kadının yardımına koşarak ilk yardım eden Hüseyin Doğan, tatil olması nedeniyle bir facianın yaşanmadığını belirterek, “Ben burada esnafım burası insanların geçtiği yer. Bir anda bir ses duydum orada bulunan kadının üzerine düştü ağaç. Hemen koştuk yardıma. Bu ağaç dışarıdan ne kadar sağlam görünse de çürümüş durumda bunun kontrol edilmesi lazım ancak Belediye ekipleri bunları hiç kontrol etmedi. Bugün tatil olmasaydı kesinlikle bir faciayla son bulurdu bu olay” diye konuştu. Olay sırasında bir iş yerinde bulunan Nermin Mert ise çığlık sesiyle dışarıya çıktığını belirterek “Ben birden çığlık sesi duydum. Bir baktım ağaç kızın üzerine düştü. Kafasından yaralanmıştı yarası büyüktü” dedi.

Ağacın kadınların üzerine devrilmesi kamerada

Yaşanan bu dehşet dolu anlar ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi. Görüntüler de iki kadın yolda yürürken bir anda ağaç üzerlerine devriliyor. Ağacın devrilmesiyle kadınlardan bir tanesi ağacın altında kalırken diğer kadının üzerine ise ağacın dalları düşüyor. Hemen dalların arasından çıkan kadın ağaç altında bulunan yakının yardımına koşuyor. Bu sırada devrilen ağacın altında kalmaktan son saniyede kurtulan iki kadın ise büyük panik yaşıyor.

Volkan Kayalar

