Bahçelievler'de korkutan yangın: 9 kişi dumandan etkilendi

Yangın, akşam saatlerinde Zafer Mahallesi Çimen Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında bulunan elektrik kısımda yangın çıktı. Dumanların yükselmesiyle dumanlar tüm apartmanı sararken, dumandan 9 kişi etkilendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen vatandaşlara yardım etti. Dumandan etkilenen 4 kişi kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken 5 kişinin ise tedavisi ayakta yapıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.



Vedat Bayraktar