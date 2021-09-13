Bahçelievler'de mobilya fabrikasında yangın

Bahçelievler Yenibosna'da Merkez Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İçeride bulunan çalışanlar panik halde dışarı çıkarken, alev alev yanan bina havadan drone ile görüntülendi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor.

Tahliye edilen işçiler gözyaşlarıyla izledi

Yangın kısa sürede yayılarak fabrikanın bütününü sararken, gökyüzünü dumanlar kapladı. İhbar üzerine Bahçelievler, Küçükçekmece, Başakşehir, Bakırköy, Avcılar olmak üzere çok sayıda ilçeden itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri fabrika çevresinde bulunan vatandaşları uzaklaştırırken, sağlık ekipleri ise bazı işçileri kontrolden geçirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarını ise fabrikadan tahliye edilen işçiler gözyaşlarıyla izledi.

Söndürme çalışmalarındaki köpükleri vatandaşlar taşıdı

İtfaiye ekipleri fabrikadaki kimyasal maddelerden kaynaklı söndürme çalışmalarına köpükle devam etti. Ekiplerin getirdiği köpükler, çevredeki vatandaşların yardımıyla yangın alanına götürüldü. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürerken, yanan fabrika drone ile görüntülendi.

Volkan Kayalar - Emre Baba - Furkan Tan - Harun Özcüler-Ali Canberk Özbuğutu -Deniz Zeybek - İsmail Coşkun





