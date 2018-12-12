Bakan Akar'dan Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla "Türk Savunma Sanayii Zirvesi" gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve iki gün sürecek zirveye savunma alanında yerli ve yabancı üst düzey temsilciler katıldı. Zirvede konuşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk savunma sanayisinin temelinin Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme dönemine kadar uzandığını kaydetti. O dönemde çağın şartlarına göre önemli gelişmeler ve başarılar elde edildiğini dile getiren Akar, savunma sanayisinde asıl dönüm noktasının Kıbrıs Barış Harekatı sırasında dost müttefik ülkelerin Türkiye'ye getirdiği kısıtlamalar olduğunu kaydetti. Akar, maruz kalınan yaklaşımlar neticesinde savunma konusunda bağımsız politikalar üretme ihtiyacı ortaya çıktığını dile getirdi.

TSK'nın ihtiyacını güvenli bir şekilde karşılamak amacıyla bugünkü savunma sanayisinin temellerinin atıldığını belirten Akar, "Bir bütünlük içinde projeler üretilmeye devam edilmektedir. Fırtına Obüsü, ATAK, MİLGEM gibi projelerimiz savunma sanayimizin en güçlü referansları arasına girmiştir. Savunma sanayisindeki başarılı çalışmalara ilaveten MİLGEM'lerimizin Pakistan'a ihraç anlaşması da savunma sektöründe geldiğimiz noktayı göstermesi bakımından oldukça önemlidir" şeklinde konuştu.

"Hiçbir oldu bittiye izin verilmeyecek"

FETÖ, PDY, PKK, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleriyle yurt içi ve yurt dışında eş zamanlı olarak mücadelenin büyük bir azim ve kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar, "Özellikle Suriye ve Irak'ta yaşanılan istikrarsızlığı fırsat bilen PKK, YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri, bölgedeki otorite boşluğundan da istifade ederek, ülkemizde alçakça terör eylemi düzenlemişlerdir. Bu terör eylemi nedeniyle yurt içinde ve sınır ötesinde geniş çaplı operasyonlar icra edilmiştir. Bu operasyonlarda Mehmetçik girilmez denilen yerlere girmiş, ulaşılamaz denilen yerlere ulaşmıştır. Bu operasyonlar başarıyla sürdürülürken PKK terör örgütü güneydoğu ilçelerimizde çukur eylemlerini başlatmıştır.

TSK masum insanlara zarar vermeden teröristleri kazdıkları çukurlara gömerek bu tehdidi bertaraf etmiştir. TSK'nın azami ölçüde yerli, milli ve ileri teknolojiye sahip harp silah araç ve gereçlerinin imkan ve kabiliyetlerinin arttırılması hayati öneme sahiptir" diye konuştu.

Akar, KKTC konusunda da hiçbir oldu bittiye izin verilmeyeceğinin de altını çizdi.

Yağmur Yıldız - İlker Turak - Derya Yetim



