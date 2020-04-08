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Bakan Albayrak: '70 yıllık hayal gerçeğe dönüşüyor'

Bakan Albayrak: '70 yıllık hayal gerçeğe dönüşüyor'
Bakan Albayrak: '70 yıllık hayal gerçeğe dönüşüyor'

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Akkuyu NGS inşaatının atom çekirdeği üzerinde yükseldiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamalarında, ''Büyük hayallerimiz, tamamlanacak hikayelerimiz, milletimize sözlerimiz var. 70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor. Bugünleri atlatacağız. Büyük ve Güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz.'' ifadelerine yer verdi

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